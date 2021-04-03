/625521/الزمالك-يفوز-على-المولودية-في-عقر-داره-ويقلب-المجموعة-رأسا-على-عقب-فيديو

دخل الزمالك المباراة بقوة لمحاولة إقتناص الثلاث نقاط وتعديل موقفه في ترتيب المجموعه، ومحاولة صنع فرصة للتأهل كثاني للمجموعة بعد الترجي التونسي الذي حسم صدارة المجموعه الرابعه.

أحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.

بطاقة صفراء أول في المباراة لصالح ميلود ربيعي لاعب المولودية في الدقيقة 27، بطاقة صفراء ثانية في المباراة لصالح حازم إمام في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد تدخل قوي في وسط الملعب.

جاء تشكيل الزمالك في المباراة :

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

في خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي .

في خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : مروان حمدي .