المصريين الأحرار: احتفالية نقل المومياوات الملكية حدث يدعو للفخر 

وقال الحزب في بيانه، اليوم السبت، إن ما شهدناه يدعو للفخر والاعتزاز ويمثل بصمة فارقة فى حياة أجيال الحاضر ويسطر فى سجلات مصر حدث يندر تكراره، ويرسخ أن صناع الحضارة وأصحاب التاريخ العريض يستلهمون روح الأجداد الذين سبقوا العصور والزمن، ويمضون فى خطوات الربط بين الماضى والحاضر ليسجل المصريون دومًا إنجازات ويبهرون العالم.
وأضاف الحزب أن الترتيبات والإعداد الذى يفوق الوصف والقدرات إعجاز بكل المقاييس سيكون حديث العالم أجمع بأن مصر والمصريون قادرون دومًا وأبدا على تحقيق الصعاب، وإن عجزت البشرية فإن أبناء النيل لديهم من القدرات التى تفوق الأفهام، ولعلنا نقف طويلًا أمام مشهد مرور تاريخ تجاوز 7 الآلاف عامًا أمام أجيال فى مهدها ليكون مفخرة لكل فرد مصرى أصيل.
وأشار إلى أن بلادنا تحت قيادة زعيمها وبروح الأجداد وما لها من تاريخ متجذرًا يتجاوز حدود العلوم والقدرات تستطيع دومًا وأبدا الارتقاء وتحقيق الإنجازات ولن يعيق مسيرتها جهلاء أو متآمرين لأنه الوطن المحفوظ من الله وبرباط شعبة وجيشه ومؤسساته الوطنية، حفظ الله مصر وعزيزها وشعبها الطيب صاحب التاريخ وصانع الحضارات.
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