الأعلى للإعلام : تأجيل احتفالية تسليم تراخيص القنوات الفضائية

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل الاحتفالية التى كان مقررا إقامتها غد الأحد لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018 ليوم السبت المقبل.





وكان المجلس قد وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس. وأهاب المجلس بالصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا، لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كل الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

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