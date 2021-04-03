رئيس جمعية الحضارة : موكب المومياوات يدل على قوة المورد البشرى المصرى

وأوضح رئيس جمعية الحضارة المصرية فى بيان له: "22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بحضور الرئيس السيسى ونخبة من الشخصيات العامة والفنانون، وسط موكب مهيب بدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعونى مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة، حيث بث هذا الحدث أكثر من 300 قناة محلية وأجنبية".
كما أشاد الدهشان بجهود وزير السياحة والآثار وكافة الوزراء والمسؤولين جميعا، مبينا أن هذا يدل على العمل الجماعى الإبداعى وروح الفريق ودقة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، وذلك له مدلول لأهمية التدريب المستمر للوصول إلى هذا الشكل المبهر فى كل المجالات.
وأكد الدهشان أن حدث اليوم يدل على قوة المورد البشرى المصرى ومكانته وقوة رسائل الأمن والسلام للعالم أثناء نقل المومياوات أن مصر بلد السلام والأمان ويمكن ان نقول اننا بلد الحضارة بهذا التنظيم الذى يؤكد المكانة الكبيرة التى ينظر بها العالم لمصر، وهذه المكانة تضع مسؤولية جديدة والتزام على عاتق الجميع باستكمال النجاح واستمرار البناء، وابهار العالم من جديد، فبلادنا تستحق الكثير ومن هنا نعلن الجمهورية الجديدة.
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