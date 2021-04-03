رئيس جمعية الحضارة : موكب المومياوات يدل على قوة المورد البشرى المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن الدهشان رئيس جمعية الحضارة المصرية، وخبير التنمية الإدارية، أن مصر اليوم استطاعت أن تكون الدولة الأولى فى العالم فى عدد المشاهدات، وفى متابعة أنظار العالم لأكبر حدث تاريخى حضارى ثقافى وفنى وسياسى وسياحى بنقل أعظم ملوك وملكات مصر فى التاريخ القديم، يعودون فى رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم فى المتحف المصرى بالتحرير.





وأوضح رئيس جمعية الحضارة المصرية فى بيان له: "22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بحضور الرئيس السيسى ونخبة من الشخصيات العامة والفنانون، وسط موكب مهيب بدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعونى مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة، حيث بث هذا الحدث أكثر من 300 قناة محلية وأجنبية".

كما أشاد الدهشان بجهود وزير السياحة والآثار وكافة الوزراء والمسؤولين جميعا، مبينا أن هذا يدل على العمل الجماعى الإبداعى وروح الفريق ودقة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، وذلك له مدلول لأهمية التدريب المستمر للوصول إلى هذا الشكل المبهر فى كل المجالات.

وأكد الدهشان أن حدث اليوم يدل على قوة المورد البشرى المصرى ومكانته وقوة رسائل الأمن والسلام للعالم أثناء نقل المومياوات أن مصر بلد السلام والأمان ويمكن ان نقول اننا بلد الحضارة بهذا التنظيم الذى يؤكد المكانة الكبيرة التى ينظر بها العالم لمصر، وهذه المكانة تضع مسؤولية جديدة والتزام على عاتق الجميع باستكمال النجاح واستمرار البناء، وابهار العالم من جديد، فبلادنا تستحق الكثير ومن هنا نعلن الجمهورية الجديدة.