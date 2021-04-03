هانى الناظر عن موكب المومياوات: مصر أبهرت العالم مرتين فى أقل من أسبوع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مصر أبهرت العالم مرتين فى أقل من أسبوع، مرة بالعلم والعزيمة، ومرة بالفن والحضارة والإبداع.





وفى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "ما شاء الله مصر تبهر العالم مرتين فى أقل من أسبوع .. مرة بالعلم والعزيمة عندما حررنا السفينة العالقة بقناة السويس ومرة النهاردة بالفن والحضارة والإبداع المصرى الأصيل مصر أم الدنيا". وانطلقت فى وقت سابق اليوم السبت، رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة، وشهد الموكب التاريخى نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكاً و4 ملكات ويتم بث الحدث مباشرةً على الهواء، وحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، شملت مشاركة ما يقرب من 400 قناة محلية ودولية فى نقل الحدث.

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