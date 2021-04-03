الآثار تكشف عن الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، إلى مشاركة نخبة من الفنانين المصريين فى الموكب، من بينهم، حسين فهمى، وخالد النبوى، ويسرا، ومحمد منير، وأحمد عز، وأحمد السقا، وهند صبرى، وآسر ياسين، وكريم عبدالعزيز، ومنى زكى، وأحمد حلمى، وأمينة خليل، ونسمة محجوب، وأميرة سليم.
وأوضح البيان، أن 22 سيارة اُستخدمت لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات"، و60 من موتوسيكلات التشريفة، و150 من خيول التشريفة.
كما شارك فى الموكب 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعونى مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربى، يجرها 44 حصانا إلى جانب 330 طالبا من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، و3 فرق موسيقية بإجمالى 150 فردا من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية"، و150 قارع طبول من "إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.
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