السفارة الروسية : موكب المومياوات ذكر العالم كله بتاريخ مصر الغنية

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الروسية فى القاهرة عبر صفحته بموقع "تويتر": شاهد السفير الروسى فى مصر جيورجى بوريسينكو مراسم موكب الموميات الملكية فى متحف الحضارة المصرية الوطنية. وتابعت "كان هذا العرض مشهدا مذهلا ذكر العالم كله عن تأريخ مصر الغنية وهى أقدم دولة فى العالم".

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