فيديو.. مبروك: متحف الحضارة به قطع أثرية تشكل الـ7 حضارات فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - قال محمود مبروك مسؤول العرض المتحفى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، إن القاعة الرئيسية بالمتحف يوجد بها قطع أثرية تشكل الـ 7 حضارات فى تاريخ مصر، مبينا أن هناك قاعة رئيسية واحدة داخل متحف الحضارة بمساحة 2.000 متر.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى بفضائية صدى البلد، أوضح مبروك أن كل حضارة مرتبطة ببعضها البعض وغيرت فى تاريخ البشرية وساعدت على تطور الإنسان، مؤكدا أن الإنسان المصرى القديم شارك فى أول صفحات العلم والمعرفة، والطب والفن فى التاريخ وخبرات المصرى القديم لها البصمة الأولى.

وأشار مدير العرض المتحفى إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة شرح للرئيس السيسى تفاصيل أقدم أثر متواجد من 35 ألف سنة والأدوات الأثرية المحيطة به داخل متحف الحضارة، ومعلومات عن بدايات الزراعة فى مصر.

ولفت مبروك إلى أن المرأة المصرية كان لها دور رئيسى واعتلت عرش مصر منذ القدم، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلع على أقدم آثار فى العالم بمتحف الحضارة.

وتابع: "كما يضم المتحف على أدوات الجراحة عند قدماء المصريين، التى شهد الجميع على تطورها واقترابها من الموجودة حاليًا، إضافة إلى أقدم ساعة فى تاريخ البشرية".