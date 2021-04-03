بالصور.. أمانة حزب حماة الوطن بالعاصمة الإدارية تحتفل بيوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالعاصمة الإدارية برئاسة المهندس محمود سميح أمين الحزب بالعاصمة الإدارية احتفالية، بيوم اليتيم وذلك فى إطار حرص حزب "حماة الوطن" على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم التى نظمت فى جميع محافظات الجمهورية، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام فى ضوء اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والازدهار، وذلك بتوجيهات من رئيس الحزب جلال هريدى وطارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفى أمين التنظيم.





وعبر المهندس محمود سميح أمين الحزب بالعاصمة الإدارية عن سعادته بأن أول فعالية للأمانة تكون خاصة بمساندة اليتامى ومشاركتهم يومهم، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى لحزب حماة الوطن، حيث تضمن الاحتفال بيوم اليتيم عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة وألعاب للأطفال ومسرح للعرائس وفقرات فنية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأعرب عن سعادته بهذه الاحتفالية موجها الشكر إلى كل من ساهم فى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى زرع فى المصريين مساندة اليتامى حيث يحرص دائما على مشاركة جموع الشعب المصرى فى الاحتفال السنوى بيوم اليتيم للتأكيد على أن الاهتمام والرعاية هو حق أصيل لكل طفل مصرى ممن فقدوا ذويهم.

من جانبه قال رجل الأعمال كريم إمام أمين التنظيم بأمانة العاصمة الإدارية، إن تكريم اليتامى واجبا دينيا واجتماعيا يعكس مدى الفكر الجديد للحزب بالتفاعل الواقعى مع كافة المناسبات، لاسيما تلك التى تعكس مدى الترابط والتماسك والالتحام بين كافة فئات المجتمع.