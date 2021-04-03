قال الموسيقار نادر عباسى، إن المسؤولية كانت كبيرة للغاية عليه وعلى الفرقة الموسيقية، مشيرا إلى أنه أول مرة فى التاريخ أن يتم بث مباشر لأوركسترا مع موكب، موضحا أن التزامن والتوقيت الخاص بالأوركسترا مع الموكب كان مضبوطا ومشرفا بشكل كبير، حصلنا على جرأة كبيرة لتنفيذ هذا الأمر.
وأضاف عباسى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc: "شاركت فى مسارح مفتوحة وأوبرات كبيرة حول العالم، ولكن لأول مرة يتم ذلك مباشرة بالتزامن مع سير أحد المواكب، وأنا عندى في الأوركسترا عازفين على أعلى مستوى، وكل مجموعة الإيقاع فتيات وكان لابد من مشاركتهم بقوة لإظهار ذلك للعالم، بأن مصر لديها مواهب موسيقية ضخمة تستطيع فعل الأصعب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموسيقار نادر عباسي يتحدث عن قيادة أوركسترا موكب المومياوات الملكية: مشهد تاريخي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.