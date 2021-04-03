/625523/رئيس-جمعية-الحضارة-المصرية-مصر-اليوم-تعلن-عن-الجمهورية-الجديدة-ولفتنا-أنظار-العالم

اكد الدكتور ايمن الدهشان رئيس جمعية الحضارة المصرية وخبير التنمية الادارية ان مصر اليوم استطاعت ان تكون الدولة الاولي في العالم في عدد المشاهدات وفي متابعة أنظار العالم لأكبر حدث تاريخي حضاري ثقافي وفني وسياسي وسياحي بنقل أعظم ملوك وملكات مصر في التاريخ القديم يعودون في رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم في المتحف المصري بالتحرير، 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بحضور فخامة الرئيس السيسي ونخبة من الشخصيات العامة والفنانون ، وسط موكب مهيب بدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعوني مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة حيث بث هذا الحدث اكثر من ٣٠٠ قنوات محلية وأجنبية.

وأكد على تقديم كل الشكر لجهود وزير السياحة والآثار وكافة الوزراء والمسؤلين جميعا وهذا يدل على العمل الجماعي الإبداعي وروح الفريق ودقة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة.

رسائل الأمن والأمان للعالم

واكد الدهشان ان حدث اليوم يدل على قوة المورد البشري المصري ومكانته وقوة رسائل الأمن والسلام للعالم أثناء نقل المومياوات ان مصر بلد السلام والأمان ويمكن ان نقول اننا بلد الحضارة بهذا التنظيم الذي يؤكد المكانة الكبيرة التي ينظر بها العالم لمصر، وهذه المكانة تضع مسئولية جديدة والتزام على عاتق الجميع باستكمال النجاح واستمرار البناء، وابهار العالم من جديد، فبلادنا تستحق الكثير ومن هنا نعلن الجمهورية الجديدة

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.