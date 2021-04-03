/625524/ليفربول-يسحق-آرسنال-بثلاثية-وصلاح-يعود-للتسجيل

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا هاما بثلاثية أهداف دون رد على حساب أرسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح جناح الفريق الهدف الثاني والتي ضمن على إثرها صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متخطيا هاري كين .

وسجل جوتا الهدف الأول لليفربول بعد أن أرسل ترينت أرنولد تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في شباك ارسنال بعد أن أرسل فابينيو تمريرة طولية من منتصف الملعب خلف مدافعي أرسنال حاول جابريل السيطرة عليها ولكن نجح محمد صلاح في خطف الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد الكرة بين قدمي لينو قبل أن يضيف جوتا الهدف الثالث لصالح الفريق الإنجليزي.

ومن جانب آخر حقق من الدوري الإنجليزي الممتاز حقق مانشستر سيتي الفوز علي ليستر سيتي بثنائية نظيفة دون رد في لقاء الجولة الثلاثين من البريميرليج.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل ليفربول في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 14 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 36 هدف لهذا الموسم.

يحتل آرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 12 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 40 هدف، في حين تلقت شباكة 35 هدف في هذا الموسم.

تشكيلة ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، الكانتارا، ميلنر .

في خط الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو .

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول أمام آرسنال:

أدريان، جونز، جوتا، تسيميكاس، شاكيري، ريس ويليامز، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين،.

تشكيل آرسنال في المباراة :

حراسة المرمى: لينو .

الدفاع: تشامبرز- هولدينج – حبرييل – تيرنى.

الوسط: بارتى – سيبايوس - بيبي .

الهجوم: أوديجارد – لاكازيت – أوباميانج.