/625525/آية-مدني-مبادرة-حياة-كريمة-حققت-طفرة-كبيرة-في-مراكز-شباب-البحيرة

شاركت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الزيارة التي قام بها وفد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، صباح اليوم، لمحافظة البحيرة لتفقد بعض المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات بالقرى .

وقالت "مدني" في بيان لها، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت طفرة كبيرة جدًا في محافظة البحيرة خاصة في المراكز البعيدة عن المدينة، لافته إلى أن مديرية الشباب والرياضة أيضًا على دراية بكل أوضاع المراكز بالمحافظة وبذلت جهود كبيرة من أجل المساعدة في إنجاح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة زيارة مراكز الشباب : الخرطوم بمركز بدر - وعلي مبارك بمركز وادي النظرون - وزاوية صقر بمركز أبو المطامير- وعبدالحليم محمود بمركز أبو المطامير.

وذكرت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه تم تطوير المراكز وتجديدها على أعلى مستوى وتم انشاء الملاعب بصورة جيدة، مشيره إلى أن أفضل ما رأته بالجولة هو البساط أو الملعب الاكريليك متعدد الأغراض داخل مدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي والذي تم على إنشاءه على مساحة 30×50 م، قائله "الملعب تحفة جدًا وشئ مبهر".

ووجهت "مدني" الشكر للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والنائبة الدكتورة نهال بلبع والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة على جهودهم في دعم الرياضة وتطوير مراكز الشباب والأندية بالمحافظة الأمر الذي كان له عامل الأثر في تُخرج المحافظة أبطال يرفعون أسمها عالية، ومنهم البطلة ياسمين الجويلي صاحبة الميدالية الذهبية للكاراتية في أولمبياد الشباب، إلى جانب تأهل منها 3 لاعبين لدورة الألعاب البارالمبية.

ويوجد بمحافظة البحيرة 381 مركز شباب موزع على 7 مليون نسمة عدد سكان المحافظة، ويوجد حوالي 400 ألف عضو في الأندية ومراكز الشباب. وأعربت النائبة عن أمنيتها زيادة أعداد المشتركين في مراكز الشباب والأندية حتى يتمكنوا من المشاركة في الألعاب الرياضية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصرى، تشمل إنشاء 54 مركز شباب، ودعم وتطوير 984 مركز شباب أخرى في المدن والقرى، وذلك وفقًا لتصريح سابق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.