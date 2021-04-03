/625526/إيهاب-جلال-يفشل-في-تعديل-مسار-الإسماعيلي-أمام-سيراميكا

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، في أول مهمة رسمية لإيهاب جلال يفشل المدير الفني الجديد للدروايش في تعديل مسار الفريق في الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

وأحرز فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي الهدف الأول للفريق في مرمى سيراميكا كليوباترا، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول، بعد أن تحصل اللاعب التونسي على ركلة الجزاء من عرقلة أحمد محسن لاعب سيراميكا.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 67 من عمر المباراة من خلال تنفيذ ناجح لركلة جزاء، وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 77 من المباراة لتنتهي أحداث المباراة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، من أصل 17 مباراة، حقق من خلالها انتصار وحيد، تعادل في 8 مباريات، وخسر في 8مباريات، سجل من خلالها 14 هدف، في حين تلقت شباكة 23 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق سيراميكا كيلوباترا المركزالثامن في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24نقطة، من أصل 17مباراة، حقق من خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 مباريات، سجل من خلالها 21 هدف، في حين تلقت شياكة 19هدف في هذا الموسم.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل.

خط الهجوم: أحمد مدبولى ، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ودخل فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة .

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان.