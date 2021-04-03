/625527/أحمد-دياب-إحتفالية-موكب-المومياوات-الملكية-أفضل-ترويج-سياحي-وإستثماري-للدولة-المصرية

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، أن إحتفالية موكب المومياوات الملكية تعتبر أفضل ترويج سياحي وإستثماري للدولة المصرية، موضحا أنها لم تكن مجرد إحتفالية بل كان حدث عظيم سيظل عالق في أذهان جميع المصريين والعالم أجمع.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة ، أن هذه الإحتفالية بعثت رسالة للعالم اجمع خاصة مع وجود أكثر من 500 محطة فضائية على مستوى العالم لمتابعة الحدث، بالإضافة لأكثر من 200 مراسل، أن مصر بلد الأمن والأمان وبلد الحضارة، كما أثبتت قدرتها على تحدي كافة الظروف وتستطيع ان تنظم مثل هذه الأحداث العالمية بكفائة كبيرة مثل ما رأينا اليوم.

ووجه النائب أحمد دياب، الشكر لكافة المسؤولين عن تنظيم هذه الاحتفالية العظيمة، والعمل على خروجها بهذا الشكل، مشيرا رسالة إلى أن موكب نقل المومياوات بعث رسالة سياحية وحضارية وتاريخية للعالم، وأثبت قوة مصر في تصدرها المشهد على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من إنتشار تداعيات فيروس كورونا.

ويضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وتشهد مصر الآن، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.