جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه كان مطلوب منه شرح تفاصيل القاعة فى متحف الحضارة فى غضون 8 دقائق نظرًا لأن الحدث ينقل للعالم كله، والكلمة فى حوالى 6 دقائق، متابعًا أنه ينتظر معرفة ردود الفعل العالمية على هذا الحدث.





وأضاف "العناني" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الرئيس السيسى علق على حفل نقل المومياوات الملكية، قائلًا: "قالى الحمدلله قالى كملوا وشكرنى وشكر زملائى من خلالى على المجهود الكبير وقالى ربنا يقدركم وتكملوا، والرئيس عارف كافة التفاصيل وعرضت عليه الموكب دا حوالى 4 أو 5 مرات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق للرئيس السيسى على موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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