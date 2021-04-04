ذا ناشيونال : عرض المومياوات الملكية حدث عالمى فريد

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "ذا ناشيونال"، فى تقرير له اليوم، إن الحدث تكلف ملايين الدولارات من أجل تسليط الضوء على تراث مصر القديم.

وأضاف: "يأمل كثيرون أن يكون الحدث عرضًا لإمكانيات مصر السياحية الرائدة عالميًا أمام جمهور عالمى، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا فى خسائر للصناعة تقدر بنحو مليار دولار شهريًا".