/625529/الزمالك-يعود-والأهلي-يحسم-الصعود-تعرف-على-ملخص-مباريات-البطولة-الأفريقية-اليوم

انتهت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي وتونجيث السينغالي، كايزرشيفس والوداد الرياضي، بيترو أتليتكو و حوريا الغيني، الزمالك ومولودية الجزائر، الأهلي والمريخ السوداني.

انتهت مباراة الترجي الرياضي التونسي وتونجيث السينغالي بهدفين مقابل هدف لصالح تونجيث، في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، من دوري أبطال أفريقيا.

حسم فريق حوريا الغيني مبارة الجولة الخامسة من المجموعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام بيترو أتليتكو، بهدف نظيف دون رد.

إقتنص فريق كايزرشيفس الفوز من الفريق المغربي الوداد البيضاوي بهدف نظيف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

حقق الزمالك الفوز علي صاحب الأرض في المجموعة الرابعة مولودية الجزائر في لقاء الجولة الخامسة، بثنائية نظيفة دون رد، شهد علي اللقاء ملعب الـ 5 جولية بالعاصمة الجزائرية.

حسم التعادل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا بالمجموعة الأولي.

ترتيب المجموعة الاولي

يتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المدجموعة برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات، ليضم الصعود كأول مجموعة.

ياتي الاهلي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أصل 5 مبريات، وضم التأهل كثاني المجموعة.

في المركز الثالث فيتا كلوب الكونجولي برصيد 4 نقاط من أصل 5 مباريات، وودع البطولة.

في المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة المريخ السوداني برصيد نقطتين من أصل مبارتين، وودع البطولة.

ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات، وضمن التاهل كأول للمجموعة، وتتبقي له مباراةوحيده مع مولودية الجزائر.

في المركز الثاني مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات، وتبقي له مباراة وحيده مع الترجي التونسي.

في المركز الثالث الزمالك بفارق الأهداف علي تونجيث برصيد 5 نقاط من أصل 5 مباريات، وتتبقي مباراة وحيده له مع تونجيث.

في المركز الرابع والأخير يأتي تونجيث السنغالي برصيد 5 نقاط من أصل 5 مباريات، وتتبقي له مباراة في المجموعة مع الزمالك، وقد خرج من البطولة.