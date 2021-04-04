/625531/جدول-مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-أهمها-مواجهات-البريميرليج

تستمر اليوم منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومن أهمها مواجهات الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسها الدوري الانجليزي الممتاز “ البريميرليج “ .

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم ساوثامبتون - بيرنلي 13:00 bein sport premium 1 نيوكاسل - توتنهام 15:05 bein sport premium 2 أستون فيلا - فولهام 17:30 bein sport premium 1 مانشستر يونايتد - برايتون2:30 bein sport premium 1 الدوري الإسباني - الجولة 29 ألافيس - سيلتا فيجو 14:00 beIN Sports HD 1 إلتشي - ريال بيتيس 16:15 مصر bein sport HD1 قادش - فالنسيا 18:30 مصرbeIN Sports HD 1 إشبيلية - أتلتيكو مدريد bein sport premium 1, bein sport HD1 الدوري الألماني - الجولة 25 شتوتجارت - فيردر بريمن 15:30 أونيون برلين - هيرتا برلين 18:00 كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون – الفتح 18:00 النصر- الفيصلي 20:00 الكونفدرالية - الجولة الثالثة إنييمبا - وفاق سطيف 15:00 beIN Sports HD 4 الرجاء البيضاوي - بيراميدز 18:00 beIN Sports HD 3 النجم الساحلي - الصفافسي 18:00 beIN Sports HD 4 نهضة بركان - شبيبة القبائل 21:00 beIN Sports HD 4 أهلي بنغازي - أورلاندو بايرتس 21:00 beIN Sports HD 3

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