وزير التعليم ينشر فيديو يوضح للأطفال أهمية نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وعلق الوزير على صفحته بفيس بوك، على الفيديو قائلا: "افتخر بحضارتك.. افتخر بمصريتك". وانطلقت فى وقت سابق أمس السبت، رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة، وشهد الموكب التاريخى نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكاً و4 ملكات ويتم بث الحدث مباشرةً على الهواء، وحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، شملت مشاركة ما يقرب من 400 قناة محلية ودولية فى نقل الحدث.

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