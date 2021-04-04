وزير الطيران يهنئ الرئيس ويشيد بالتنظيم المشرف لنقل الموميات

جدة - نرمين السيد - تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بخالص التهانى، للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والشعب المصرى، لافتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط .





وأشاد بالتنظيم المشرف لهذا الحدث التاريخى والحفل الأسطورى الذى يليق بعظمة ملوك مصر القدماء والحضارة المصرية القديمة والحديثة، والذى يبعث رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع بتاريخ مصر العريق، ويؤكد حرص الشعب المصرى على إرثه الفريد الذى بناه أجدادنا العظماء. وتابع: "إننا حقا نفتخر بانتمائنا لتلك الحضارة العريقة، ونثمن الجهد الكبير الذى بذله أبناء الوطن لإبهار العالم فى تلك الاحتفالية الرائعة" .

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