الأنبا إرميا يهنئ الرئيس السيسى بافتتاح المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





وقال نيافة الأنبا إرميا، فى تصريح له، تابعت بكل فخر واعتزاز كمصرى افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وموكب نقل الملوك والملكات المصريين من المتحف المصرى بالتحرير إلى الفسطاط.

وتابع قائلا: "إن مصر بلد قديم قدم التاريخ، بلد استطاع أن يرسم الخطوات الأولى للعالم فى طريق الحضارات.. فهنا على ضفتى النيل الخالد نهر النيل تكون أول مجتمع عظيم مؤلف من عدة ملايين يحكمهم ملك واحد وفى أيديهم كل الأسس اللازمة للحضارة".

وأضاف أنه فى القرون التى تقع ما بين 5000 لـ 3500 سنة قبل الميلاد قامت أول دولة متحضرة كبيرة، واليوم يستكمل الشعب المصرى الأصيل بقيادة زعيمه ورئيسه عبد الفتاح السيسى مسيرة الأجداد، فمصر أرض الحكمة وبلد الجمال فهى كجنة الرب، حفظ الله مصر وشعبها وقادتها من كل شر ومن كل سوء.