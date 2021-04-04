/625533/غرامة-تصل-لـ100-الف-جنيه-الشيوخ-يناقش-تغليظ-عقوبة-التنمر-على-ذوى-الإعاقة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: –

المادة الأول: تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرراً» كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوردت المادة تشديداَ لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة فوضعت حداً أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحداً أدنى لعقوبة الغرامة فجلعته 50 ألف جنيه، وحداً أقصى مقداره 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما: وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر: إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطةعليه، أو كان ملسماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال اجتماع الظرفين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.

أما المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.