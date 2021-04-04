بتخفيضات تصل إلى 35%.. انطلاق معارض أهلا رمضان اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق معارض "أهلا رمضان"، التابعة لوزارة التموين، اليوم الأحد، وحتى يوم 12 أبريل الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.





ومن المقرر مشاركة 180 شركة من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

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