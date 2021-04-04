فيديو .. زاهى حواس عن شعر الملكة تى : المصرى القديم كان بيعمل عمليات تجميل

جدة - نرمين السيد - وقال حواس، خلال استضافته فى برنامج " الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، إن المصرى القديم كان يقوم بتثبيت شعره بطريقة جيدة، إلى جانب أن المصرى القديم كان يجرى عمليات تجميل بطريقته ليكون لديه نضارة وجمال فى العالم الآخر.

وأضاف "حواس"، إن الملكة "تى" صاحبة أفضل شعر فى الحضارة الفرعونية القديمة لأنها كانت دائمة الاعتناء بشعرها، وكانت تستخدم لشعرها حنة قديمة وبعض المكونات العشبية القديمة التى استخدموها فيما بعد فى أعمال التحنيط.