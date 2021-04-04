جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية حارس مركز أبو المطامير، وقبله دشن مذابح الكنيسة، حيث دشن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، ومذبح آخر علوى على اسم السيدة العذراء، ومذبح ثالث على اسم الشهيد مار مينا العجائبى.





وخلال القداس رسم نيافته 59 من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس (مرتل). وشارك فى صلوات التدشين والرسامة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية حارس بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.