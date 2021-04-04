فى صباحك ومطرحك.. معتز محمد يتحدث عن تفاصيل حملة إفطار صائم

جدة - نرمين السيد - وقال معتز، خلال لقائه فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن "مصر الخير دائما تعمل على إيجاد حلول وبدائل، حيث نقوم بتطوير الخدمات دائما حسب احتياجات المستفيدين، ونتأكد أن الخدمة تصل للمستحق بالشكل الذى يليق بالمتبرع".

وأضاف، أن مصر الخير كانت تقوم بتنفيذ خيمة رمضانية لإفطار الصائمين، إلا أنه بسبب ظروف كورونا أوجدنا حل بديل وهو كارت الإفطار الذى يتيح للمستحق شراء المواد الغذائية التى يحتاجها بقيمة 150 جنيه.

وتابع، بأن مصر الخير تقوم بالتواصل مع المستحقين وتسليمهم إما كارت إفطار أو كرتونة الخير حسب رغبتهم واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن كرتونة الخير قيمتها 150 جنيه وتحتوى على أكثر من 11 كيلو من المواد الغذائية، وأضفنا لها هذا العام فرخة مجمدة وزنها كيلو و100 جرام وكيس بسبوسة.

أما كرتونة سند العيله، فقال معتز، إنها تحتوى على 70 كيلو من المواد الغذائية، وتحتوى على 10 علب لحم معبأ و10 كيلو بطاطس وبسبوسة وعصير وتفاح بالإضافه للمواد الغذائية الرئيسية الأخرى.

واختتم معتز حديثه بالقول، إن "مصر الخير تقوم دائما بقياس أثر الخدمات التى يتم تقديمها للمستحقين لتطويرها بما يليق بالمتبرع والمستحق".