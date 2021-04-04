صور.. الاتصالات تستعرض الطوابع البريدية التذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - أصدرت منظمة (ENPO) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والبريد القومى المصرى، مجموعة من الطوابع البريدية التى تحتوى على الرمز الكودى لأول مرة، احتفالًا بهذا الحدث ذى الأهمية القصوى على الصعيدين المحلى والعالمى.





ومن خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشرت الوزارة بيانًا أكّدت فيه أن العرض الذهبى للفراعنة يعد حدثًا تاريخيًّا كبيرًا يتوقعه العالم ، مما يجعلنا فخورين بالحضارة المصرية القديمة. ويتكون الطقم التذكارى من ثلاثة طوابع مقاس 3 × 5 سم كل منها 5 جنيهات، بالإضافة إلى بطاقة مقاس 8 × 12 سم مقابل 5 جنيهات، أمَّا اللوحة فتتكون من 22 طابعًا عليها صور الملوك والملكات الذين ستكون مومياواتهم تم نقلها، بحجم 20 × 21 سم ، وبسعر 5. جنيهات مصرية ، تم إنشاء جميع العناصر فى المجموعة باستخدام طباعة الأوفست متعددة الألوان وتقنية مكافحة التزييف ، والتى تتميز برموز QR.

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