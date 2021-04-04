تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية

- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز - منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم - عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات". - عدد 60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية. - عدد 150 خيول التشريفة. - عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصان. - عدد 330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان. - عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية". - عدد 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.

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