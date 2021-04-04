استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 4-4-2021

أسعار الذهب اليوم الأحد 4-4-2021، يبحث العديد من الموطنين عن الأسعار المتداولة في الأسواق بشكل مستمر، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة آخر تطورات سوق الصاغة.

دوت الخليج يستمر في رصد آخر مستجدات سوق الصاغة وأسعار الذهب في مصر يوميًا، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر عيار 24 عند 865.75 جنيه، أما عن عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 757 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1730 دولار، حيث أن الأسعار المسجلة حاليًا في سوق الذهب قابلة للتغير خلال جلسات التداول، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية، حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب بصورة مستمرة وفق عوامل العرض والطلب، والاقبال على شراء أو بيع الذهب في البورصات.

يختلف سعر الذهب في مصر من محل صاغة إلى آخر، حسب المصنعية المتداولة في المحال، كما تختلف أسعار المصنعية من محافظة إلى أخرى، وأيضًا من تاجر إلى آخر بنسبة تتراوح بين 7% إلى و10% من سعر جرام الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

أغلق سعر الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع ملحوظ 15 دولار في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق لتسجل أونصة الذهب 1730 دولار ، وهى مستويات قريبة من المستويات الذى ظل الذهب قربها بالأسبوع الثالث من مارس 2021.

وكان سعر الذهب، سجل في تعاملات الأسبوع المنصرم تذبذب بين الارتفاع والهبوط، حيث هبطت الأسعار أيام الثلاثاء والأربعاء لمستويات متدنية، لكن السعر ارتد مرة أخري نحو الارتفاع في التعاملات يومي الخميس والجمعة لتعود الأونصة لمستوى 1730 دولار.