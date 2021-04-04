نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وأعلى كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند ميدان فيكتور عمانوئيل المتجه لمحور أبو قير.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى الكونيسة المتجه للمنيب، وكذلك أعلى البساتين والمرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من ميدان لبنان والمتجه لأكتوبر والشيخ زايد، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت كذلك الأمر عند جامعة القاهرة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه لمنطقة التجنيد، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الفردوس المتجه لصلاح سالم بسبب وجود بعض الأعمال، كذلك الأمر أعلى كوبرى أكتوبر القادم من وسط المدينة والمتجه لشرق القاهرة بسبب حادث تصادم، كما ظهرت بعض الأحجام أيضا قى الاتجاه الاخر عند الوصلة المعلقة.