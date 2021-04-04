محافظ الأقصر يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة وزير القوى العاملة محمد سعفان ، فى بداية جولته الثالثة بمحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان وقنا - تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا.





ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى. كما يسلم الوزير عداداً من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب بمركز التدريب المهنى بالرضوانية بالإضافة إلى شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، ويسلم منتجات الوحدة المتنقلة والمركز الثابت للعائلات الأكثر احتياجا لـ 160 أسرة.

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