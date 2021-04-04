وزيرة الصحة: تطعيم العاملين بالقطاع السياحى الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّى 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس السبت، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، مع وكلاء وزارة الصحة ومديرى مراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقى اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقى اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقى اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقى اللقاح عن 100 مواطن فى اليوم.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أنه سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة فى ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة أشارت إلى أنه يتم التوسع فى الفئات المستحقة لتلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولى للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها فى شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أن الوزيرة أوضحت أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل تكون مصر قد استقبلت 4.5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وذكر "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت بزيادة 200 مركز جديد لتلقى اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالى عدد مراكز تلقى اللقاح 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقى اللقاح بـ 40 مركزا ثم تمت زيادتها لـ 139 مركزًا فى مارس الماضي.