المالية: نجاح موسم الإقرارات الإلكترونى الأول للأشخاص الطبيعيين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موسم الإقرارت الضريبية للأشخاص الطبيعية انتهى بنجاح؛ حيث نجحت الوزارة فى الوصول لمستهدفات مرجوة؛ رغم التحديات الجسام التى واجهت المنظومة الإلكترونية التى يتم إرسائها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية.





ويُعرَّف الأشخاص الطبيعيين بأنهم: أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات واحدة من مشروعات وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة فى مثل تلك الخدمات.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام فى التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم، خاصة مع ظروف جائحة كورونا.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا الموسم شهد تحديات كبيرة وخاصة فى الوصول إلى صغار الممولين ولكن بجهود العاملين بالمصلحة كل فى موقعه استطاعت المصلحة تخطى هذه التحديات بنجاح، متوجهًا بالشكر لدكتور محمد معيط وزير المالية، ودكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمصلحة لتفانيهم فى أداء عملهم خلال موسم الإقرارات وللجهود التى بذلوها بكل اتقان وقوة ، متمنيا لهم كل التوفيق ودوام النجاح.

وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتوفير الإرشاد والتوعية، والدعم الفنى المجانى للتيسير على الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن المصلحة استجابت لمطالب مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى والنقابات المختلفة مثل استجابة المصلحة لنقابة المحاميين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة تقدم المساعدة لأعضاء النقابة فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بمقر النقابة العامة، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على نجاح تجربة السيارات المتنقلة التى تجوب المحافظات فى توعية الممولين بكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتوفير الدعم الفنى لهم من خلال الفرق التى تضم بعض المتطوعين وتتواجد فى كل مكان، لافتًا إلى نجاح تجربة التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع بالقرى، فى التيسير على الممولين خاصة البسطاء وتنمية وعيهم الضريبى، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمن يريد استغلالهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك نجاح التعاون مع النقابات واتحاد الغرف التجارية فى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الإلكترونية.