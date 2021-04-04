أبرز الحضور من الضيوف والسفراء الأجانب في احتفالية مواكب المومياوات الملكية بالمتحف...

شارك مساء اليوم فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والسيدة أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، ومعالي السيد هاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، ومعالي السيد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.
كما حضر ما يقرب من ٢٠ سفيراً من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الاوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وايطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.
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