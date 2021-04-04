محافظ الأقصر يستقبل سعفان في بداية جولته بالمحافظة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في بداية جولته الثالثة بمحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان وقنا - تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يسلم الوزير عداداً من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة ، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب بمركز التدريب المهني بالرضوانية بالإضافة إلي شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة ، ويسلم منتجات الوحدة المتنقلة والمركز الثابت للعائلات الأكثر احتياجا ل، 160 أسرة .