وزير النقل يتابع أعمال تجديد وتطوير عدد925 عربة بورش كوم ابوراضي

1. تطوير الأسطول الحالي يتزامن مع استمرار توريد وتصنيع دفعات ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وعدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية والتي سيصل

اول قطار منها يوليو القادم

2. ننفذ خطة للتطوير الشامل لكافة ورش السكك الحديدية وامدادها المستمر بالمعدات الحديثة

3. الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل وتجديد كل عربات أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية عام 2021

4 . على كل فرد ان يؤدي واجبه بأعلى مستوى من الكفاءة وان يعمل الجميع على ان تكون هيئة السكك الحديدية في مقدمة الهيئات التي تقدم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضروة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية و والتجديد الشامل لاسطول عربات الركاب وعدم مسير اي عربة قديمة على الخطوط بنهاية 2021 واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة خطة التطوير والإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان حيث تفقد ، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين عدد 925 عربة درجة ثالثة (إعادة تحسين عدد 450 عربة، تأهيل عدد 212 عربة، تحسين عدد 263 عربة) والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الارضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد

وحيث تاني الجولة ضمن متابعة خطة تجديد وتطوير وتحسين 1223 عربة بنهاية عام 2021 ( عدد 1023 عربة بورش السكة، وعدد 200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف)

مشيرا الى أن الخطة تشمل الي جانب تطوير الاسطول الحالي

توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وصل منها حتى الآن 295عربة وعدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية

ومن المنتظر وصول اول قطار في يوليو القادم

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة ووجه بضرورة الإهتمام بضبط الجودة وان تكون كافة الأعمال على اعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، مشيراً الى اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدورية والمستمرة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد وفي لقائه مع العاملين بالورشة شدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز كافة الاعمال وان يؤدي كل فرد واجباته وان يعمل الجميع على ان تكون هيئة السكك الحديدية في مقدمة الهيئات وان يتم تقديم اعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب وانه لن يسمح باي تقصير او تهاون في العمل

كما اكدالوزير اهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد علي تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات و بناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على احدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لاسطول الوحدات المتحركة مشيراً الى ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية 2021