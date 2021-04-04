/625537/فريدي-البياضي-عن-موكب-المومياوات-الملكية-شكرا-أجدادي-الأعزاء

البياضي شرفنا بكم ونرجو ان نكون شرفناكم

واضاف، البياضي فى تصريح على صفحته الرسمية على الفيسبوك،" شرفنا بكم و نرجو أن نكون قد شرّفناكم .:أهنىء مصر وكل المصريين الذين شعروا بالفخر و العزة و السعادة لهذا الاحتفال المهيب الذي يليق بحضارة مصر و تاريخها، و يدل على حاضرها و يبشر بمستقبلها " .

احفاد الفراعنة

واستكمل البياضي قائلا، مرة أخرى يشاهد العالم أن أحفاد الفراعنة قادرون على إبهار العالم، مضيفًا ، ان كل تفاصيل الحفل كانت مبهرة و راقية و مشهد انتظار الرئيس لاستقبال الموكب كانت له دلالة كبيرة على احترامنا لأصولنا و تاريخنا.

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ووجه البياضى التهنئة ، لمصر و للعالم كله على افتتاح متحف الحضارات الجديد، داعيا كل الأصدقاء فى العالم لزيارة المتحف و الاستمتاع بحضارتنا و تاريخنا .

وشهد العالم امس موكب نقل المومياوات الذى ابهر الجميع، وضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.

موكب المومياوات الملكية

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفقد متحف الحضارة قبل وصول المومياوات في جولة داخل قاعات المتحف، ومن ثم شرح الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار جميع الامكانيات التي يتضمنها المتحف.

وتابع الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. .طريق البناء والإنسانية.