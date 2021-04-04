/625540/القصبى-عن-موكب-المومياوات-الملكية نفخر-بقيادتنا-الحكيمة-المبدعة

أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بالحدث الفريد الذى شهدته مصر أمس بنقل ملوك وملكات مصر القديمة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وذلك بفضل قيادة سياسية ناجحة وحكيمة ومبدعة تستكمل مشروع البناء والإنسانية موضحا نحن أقدم دولة في التاريخ وجيشنا من أقوى جيوش الارض، واثاراهم اللي موجوده لحد دلوقتي بيتباهى بيها كل العالم وهتفضل بوصلة طاقة والهام لكل البشر .

وأوضح أن هذا المشهد المهيب كما أكد الرئيس السيسي لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية فتحيه إلى القائد الذي استطاع أن يكشف. للعالم عن حضاره مصر وتاريخها وعظمتها و تحيه إلي القائد الذي كشف الحجاب عن الكنوز المصريه واستطاع أن يستحوذ على عيون العالم وأبهرهم بعظمة مصر وتحيه الي القائد أيضا الذي استطاع أن يستعيد لمصر رونقها وجمالها وفي نفس الوقت فجر إنتماء الشباب لوطنهم وجعلهم يفتخرون ويعتزون بكونهم مصريين .

كما وجه القصبى التحية الى وزارة الآثار وكل عالم وفنان وشاب وفتاة ساهم فى إخراج هذا الحدث الهام العالمى متمنيا استثمار وترويج ذلك بما يعود بالنفع على البلاد من جذب السياحة العالمية إلينا .

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.