/625541/موعد-مباراة-بيراميدز-اليوم-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأحد ضيفاً على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب الأخير بالدار البيضاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد.. أهمها مواجهات البريميرليج

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي.

وتضم مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية كل من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

تشكيل بيراميدز المتوقع

في حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي ، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم جون أنطوى.

الجدير بالذكر أن حقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه ، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ومن ناحيه اخري يعاني فريق الرجاء من عددةغياباتأمام بيراميدزوفي مقدمتها زكرياء الوردي الذي أصيب في معسكر المنتخب المحلي المغربي مؤخرا وسند الورفلي للإيقاف، مع احتمالية غياب عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب، للإصابة أيضا.

يتصدر فريق بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف علي الرجاء برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 5 أهداف، في حين لم تتلقي شباكة أهداف بعد.

في المركز الثاني الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 3 أهداف، في حين تبقي شباكة نظيفة حتي الأن.

وشهدت القائمة عودة مصابي نادي بيراميدز، والذين من أهمهم عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، ورمضان صبحي الجناح الطائر لفريق المليونيرات، واللذان سيكونان إضافة كبيرة للفريق أمام نادي بحجم الرجاء المغربي، والذي يلعب تلك المباراة بهدف التأهل من هذا الدور .