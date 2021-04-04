/625542/هل-تقضي-الأولمبياد-على-مستقبل-محمد-صلاح-مع-ليفربول

نشبت حالة من الصراع في الفترة الأخيرة داخل أروقة نادي ليفربول الإنجليزي ، وذلك بسبب غضب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق من محمد صلاح مهاجم الفريق المميز .

ويصر محمد صلاح على خوض أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ برفقة المنتخب المصري الأوليمبي فيما يرفض كلوب ذلك من وجهة نظر أن ليفربول سيحتاج محمد صلاح في تلك الفترة .

ويرفض يورجن كلوب حتى الٱن خروج محمد صلاح للعب في الأوليمبياد فيما يصر اللاعب على تمثيل منتخب بلاده في هذا المحفل العالمي، مما ينبيء بأحداث يمكن أن تأتي في غير صالح الفرعون المصري .

تصريحات يورجن كلوب قبل مباراة أرسنال

قال : " في البداية عن مباراة الغد للفريق وبالنسبة لمركز ارسنال في ترتيب الدوري، بالتأكيد لست مندهشًا من ذلك لأنني لا أفكر كثيرًا في الأمر، فهم يملكون العديد من المواهب واللاعبين ذوي الجودة الكبيرة ولكن الدوري الإنجليزي دوري صعب، إن لم تكن في أفضل أحوالك سيتم معاقبتك. لقاء صعب، ولكنه صعب عليهم كذلك " .

وأكمل : " الفريق لايتحمل المزيد من إهدار النقاط بعد، في حالة اللحاق بالمراكز الأربعة الأولي في الدوري، نحن لا نعيش في أرض الأحلام، ولكن أرغب بأن نقدم كل ما لدينا وسنري ماذا سيحدث لا نملك العديد من النقاط لكي نهدرها " .

واختتم : " وعن فان دايك وهيندرسون لا أرغب باستبعادهم من انجلترا وهولندا، إن كانوا جاهزين فهم كذلك وبإمكانهم المشاركة. الأمر لا يعود لي لاتخاذ مثل هذه القرارات " .