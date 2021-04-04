/625543/مصممة-أزياء-موكب-المومياوات-الملكية-تكشف-كواليس-اختيار-الملابس

لفتت أزياء الفنانات الأنظار في حفل وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط بالأمس، وكان وراء ذلك مصممة الازياء المعروفة "مى جلال" بالتعاون مع الاستايليست "خالد عزام".

دوت الخليج يرصد كواليس موكب المومياوات الملكية، واختيار ملابس نجوم الفن والمشاركين في الموكب في الرحلة الذهبية التي أبهرت العالم أجمع.

أزياء موكب المومياوات الملكية

أوضحت مصممة الأزياء مي جلال، أنهم استطاعا تصميم أزياء 1600 فرد مشارك ضمن موكب نقل المومياوات المليكة، لافتة إلى أنهم بدأو العمل على تصميم أزياء الموكب الملكي منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحة أنها وخالد عزام كانا حريصين على أن يكون كل شيء متكامل.

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وأكدت "مى جلال" خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أن تلك هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع "خالد عزام" ورغم ذلك كان بينهما روح العمل الجماعى ويستمعان لأراء بعضهما، فكان ذلك السبب الرئيسى في خروج هذا العمل المميز وتحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة.

ملابس فرعونية

ذكرت في حديثها، أنهم حرصوا على أن تكون الملابس عادية مع لمسة فرعونيه بسيطه فضلًا عن الملابس التنكرية، واضافة بعض اللمسات الفرعونية أيضًا على بدل الرجال من خلال وضع بروشات على هيئة زهرة اللوتس ومفتاح الحياة وعين حورس على كل البدل.

تم نقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات "18 ملك و4 ملكة" من المتحف المصري بالتحرير، وشارك في الموكب العديد من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز ونيللي كريم ومنى زكي وحسين فهمي ويسرا وهند صبرى، بجانب عدد من المطربين وهم: ريهام عبد الحكيم، نسمة محجوب، أميرة سالم، والنجم الكبير محمد منير الى أشعل الموكب بأغنيته الجديدة "أنا مصر".