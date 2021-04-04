/625548/إلهام-شاهين-توجه-رسالة-للرئيس-السيسي-بعد-موكب-المومياوات-الملكية

دوت الخليج يرصد تعليق ورسالة الفنانة إلهام شاهين، على حفل موكب المومياوات الملكية الذي تلالأ بين بلدان العالم في مساء أمس السبت، ليظل العالم يحاكي عنه لسنوات عديدة.

إلهام شاهين تشيد بالحضارة المصرية

كتبت شاهين على حفل موكب المومياوات الملكية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة: "أنا فخورة جدا جدا جدا إنى مصرية .. أنتمى إلى هذه الحضارة العظيمة .. أول حضارة فى التاريخ .. الحضارة الفرعونية".

وتابعت: "هذه الحضارة التى علمت العالم كله العلوم والفنون و الطب و الفلك و الزراعه و هندسة المعمار و فنون الحرب .. وعرفت الأديان قبل ظهور الرسل .. الملك إخناتون أول من نادى بالتوحيد.. وأول إمرأة تحكم فى تاريخ البشريه كانت مصرية.. هى الملكة الفرعونية حتشبسوت.. وبرغم كل التقدم العلمى الذى وصل له العالم الآن لم يعرف أحد أسرار التحنيط عند الفراعنة .. و لم يصلوا لمعجزة بناء الأهرامات .. أسرار كثيرة لم يستطع العلم الحديث اكتشافها.. نفخر ونزهو أننا نمتلك فى مصر تلتين آثار العالم.. بلدنا بلد العراقة والأصالة والتاريخ".

موكب المومياوات الملكية

وأضافت: "شاهدنا بالأمس موكب المومياوات الملكية بكل الزهو و الفخر و الاعتزاز بمصريتنا.. الفخر الكبير أننا احفاد هؤلاء الملوك و الملكات العظام الذين صنعوا أول حضارة فى التاريخ.. ولهذا إستحقت مصر لقب أم الدنيا .. و مبروك علينا إفتتاح متحف الحضارة بالأمس.. والعالم كله يتجه بأنظاره إلينا قريبا فى افتتاح أكبر متحف فى العالم بمصر.. ننتظر جميعا هذا الحدث الكبير".

إلهام شاهين توجه رسالة للرئيس السيسي

ووجهت إلهام شاهين رسالة خاصة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية، وقالت: "نشكر القيادة المصرية باهتمامها غير المسبوق بملف الآثار فى مصر.. مما يجعلنا نزهو أمام العالم بأننا أكبر وأهم وأعظم حضارة فى تاريخ الكون.. شكرا رئيسنا الوطنى جدا الذى يعشق تراب بلده و يستعيد أمجادها.. ويعيد إليها جمالها و قوتها و عظمتها.. شكرا جزيلا باسم كل مواطن مصرى شريف يحب بلده لرئيسنا عبد الفتاح السيسى.. ومبروك علينا يا شعب مصر".