/625549/سيدون-بأحرف-من-ذهب-في-صفحات-التاريخ-نواب-البرلمان-عن-موكب-المومياوات-يثير-الفخر-والإعتزاز-ويدعم-الإقتصاد

شهدت مصر الامس احتفالية اثرية حضارية فريدة من نوعها وهي موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة الي متحف الحضارة بالفسطاط ، حيث نقلت فى موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الاجداد وبالتراث المصري، من خلال نقل 22 مومياء منهم 18 لملوك و 4 لملكات اتبرعن على عرش مصر لعقود طويلة.

حاز الموكب الملكي على اعجاب الجميع داخا وخارج الدولة ، حيث اعتبره نواب البرلمان المصري، انه من اهم الاحداث الاثرية على مستوي العالم، فضلا عن ارسالة رسالة طمأنة للعالم حول امان وامن مصر، واليكم نرصد اراء بعض نواب البرلمان عن الموكب الملكي لنقل المومياوات:

قالت النائبة رقية الهلالى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن حدث نقل المومياوات فى مصر رسالة واضحه للعالم بان مصر تنعم بالامن والاستقرار ووجود وسائل الاعلام الدولية وحرصها على نقل الحدث ،يؤكد اهمية الحدث التراثى المصرى الذي يسهم فى تعريف العالم بآثار مصر، خاصة أنه موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بنحو يليق بعظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة أكثر من 500 محطة فضائية من مختلف دول العالم، و200 مراسل دولى، وعدد من الشخصيات العامة والدولية وفي مختلف المجالات.

عيد حماد :هذا الحدث سيدون بتاريخ من ذهب فى صفحات التاريخ

وأشار النائب عيد حماد عضولجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إلى أهمية هذا الحدث في تنشيط السياحة المصرية، في ظل ما شهدته من ركود بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الذي أصاب كافة القطاعات دون إستثناء، مؤكدا ان هذا الحدث سيدون بسجل من ذهب في صفحات التاريخ،مؤكدا على ان هذا الحدث الأثري العظيم أصبح تريند رقم 2 على العالم، مما يثبت حجم الإهتمام العالمي، موضحا أن إحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من أجمل الاحتفالات التي نظمتها الدولة المصرية حيث تم نقل المومياوات بإخحترافية عالية للحفاظ عليها.

عمرو القطامي:الحدث يؤكد للعالم ان مصر دولة حضارة

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ، بالتنظيم الرائع والمبهر لهذا الحدث، فالايام الماضية كان لا صوت يعلو فوق هذا الحدث العالمي، مؤكدا أن حدث نقل المومياوات وما حقققه من نجاح ضخم فرصة جيدة لتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة الحضارة والتاريخ وستظل إلى الأبد فضلا عن تحقيق العديد من المكاسب التي ستجني مصر ثمارها في وقت قريب.

ووجه النائب عمرو القطامي التحية والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح وبهذا الشكل الحضاري ، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ونشر قواتها لتأمين موكب نقل المومياوات، والاجراءات المكثفة التي اشاد بها الجميع .

اشرف امين:نقل المومياوات سيكون له مردود ايجابي على قطاعي السياحة والاثار

وأوضح النائب أشرف أمين، أن حدث نقل المومياوات سيكون له مردود ايجابي ستجني مصر ثمارها قريبا فى قطاعي السياحة والاثار، لافتا الي ان ابرز هذه المكاسب هي تنشيط السياحة المصرية خاصة في ظل قدوم فصل الصيف، الذي ينحسر في انتشار فيروس كورونا كما يعد الجو المميز لقدوم الأجانب، بجانب الترويج لصورة وقوة مصر بالخارج وإثبات قدرتها على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث المهمة فى ظل تداعيات كرونمشيرا الي ان الحدث اكد ما تنعم به مصر من امن وامان .

عبد الوهاب خليل:الترويج السياحي من أهم مكاسب الموكب الملكي

وأشار النائب عبدالوهاب خليل، أن الترويج للسياحة من أهم مكاسب الموكب الذهبى، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تعافى بعدما تأثر جراء جائحة فيروس كورونا، ومن ثم يأتي هذا الموكب للتمهيد لعودة السياحة وارتفاعها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن الموكب سيظهر عظمه ملوك مصر وتاريخها، وأكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

شحاته ابو زيد:مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة فى اي دولة

قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات أفضل أساليب الدعاية والترويج للسياحة المصرية، فضلا عن احياء التراث عن طريق استخدام العجلات ، مشيدا بتوزيع الآثار المصرية على مختلف الأماكن فى المحافظات المختلفة لزيادة عدد المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة فى أى دولة على مستوى.

وتابع شحاته ابو زيد ان موقع مصر الجغرافي جعلها مقصد سياحي عالمي ،بالإضافة الي ما تحتويه من أثار ومعالم سياحية فى كل المجالات الدينية والعلاجية والشاطئية وغيرها، مما يكون له مردود جيد على الاقتصاد المصري حيث تسهم السياحة بنسبة كبيرة به .

اية مدني:المشهد يمزج بين روعت الحاضر واصالة الماضي

ولفتت آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في بيان لها أن هذا الحدث العالمي العظيم النادر، يؤكد على قدرة مصر في صنع المستحيلات وتخطيها الصعاب ، ووصفة المشهد بأنه يمزج روعة الحاضر المصري، الذي يصنعه الرئيس السيسي مع عبق التاريخ وأصالته ، الذي سطره هؤلاء الملوك والملكات الذين تمتد أعمارهم لأكثر من 3000عام ليستحقوا أن يحتفي بهم ابنائهم واحفادهم بتباهي وتفاخر في مشهد جليل لا تحظي به اي دولة فى العالم ، مؤكدة على ان انظار العالم تتجه نحو هذا الحدث الضخم لذلك يجب الاستفادة منه لاقصي درجة لتنشيط السياحة .