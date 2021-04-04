/625551/فيديو-وصور-احتفال-نقل-المومياوات-مصر-تبهر-العالم-القصة-الكاملة

رغم انتهاء مراسم احتفال نقل المومياوات في مشهد أبهر العالم أمس، إلا أنه لضخامة الحدث، مازالت أصداءه حديث العالم أجمع.

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