/625552/كلمات-المقطوعة-التي-جاءت-في-حفل-المومياوات-الملكية-وترجمتها

ينشر موقع " دوت الخليج" كلمات المقطوعة الفنية التي أبهرت العالم خلال أبهرت احتفالية الموكب الملكى، لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة ، والتى نفذت بمستوى يليق مع الحضارة المصرية القديمة، وهي مستمدة من النصوص الهيروغليفية، وهى مقتطفات من افتتاحية ترنيمة مهابة ايزيس.

وقالت الدكتور ميسرة حسين، انه بمشاركة المراجعة اللغوية والتاريخية لأنشودة حفل الافتتاح، بقيادة المبدع المايسترو نادر العباسى، أن الأنشودة مختارات من ترانيم المهابة لايزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".

وجاءت كلمات المقطوعة كالتالي:

اى رمت نترو

أن باجو

نتس حنوت وعت

سنج أن إيست بغ أن اس جت اف

سنج أن إيست انتس حنوت آمنت تاوى ام اسيبوى

سنج أن ايست ايرت رع ور حسوت ام سبات

سنج أن إيست ردى نس عات أن نيسو بيتى

ترجمة المقطوعة

يا أيها البشر والآلهة الذين في الجبل

إنها السيدة الوحيدة

مهابة لايسة فإنها التي تلد النهار

مهابة لايسة فإنها سيدة الغرب والأرضين معا

مهابة لايسة فإنها عين رع عظيمة القدر في الأقاليم

مهابة لايسة فإنها التي تهب الكثير لملك مصر العليا والسفلى

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الكلمات: ترنيمة مهابة إيزيس

الترجمة والإشراف التاريخي: د. ميسرة عبدالله حسين

الغناء والأداء الأوبرالي: أميرة سليم

الألحان لـ : هشام نزيه

المايسترو : نادر عباسي

الأوركسترا : أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني

أبرز المشاركين في العزف:

التمباني: رضوى البحيري

الناي: هاني البدري

الربابة: الشاب أحمد منيب

فيولين: سلمى سرور

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.