قرار جديد من كارتيرون بشأن لاعب الفريق

قرر كارتيرون مدرب الزمالك إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق وتدربه مع فريق الشباب، وذلك بعد العودة من الجزائر.

موعد مباراة بيراميدز اليوم والتشكيل المتوقع

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا. وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته. وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي.

نتيجة مباراة الزمالك

وأحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.

بطاقة صفراء أول في المباراة لصالح ميلود ربيعي لاعب المولودية في الدقيقة 27، بطاقة صفراء ثانية في المباراة لصالح حازم إمام في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد تدخل قوي في وسط الملعب.

تبديل أولي في صفوف الزمالك في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة خروج مروان حمدي ونزول حميد أحداد، تبديل ثاني للزمالك في الدقيقة 60 خروج شيكابالا ونزول عبد الله جمعة، واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لأشرف بن شرقي بعد الإعتراض علي قراره في الديقية 67 من عمر المباراة.

تألق محمود جنش حارس مرمي الزمالك في احداث المباراة بعد تقدم الزمالك بنتيجة المباراة في الشوط الأول، تصدي للعديد من الفرص المؤكده للأصحاب الأرض في محاولة لتعديل النتيجة، ولكن جنش كان لهم بالمرصاد ليحصل في نهاية المباراة علي لقب رجل المباراة.