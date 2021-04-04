/625557/محمود-عصام-موكب-المومياوات-الملكية-دليل-قاطع-على-مكانة-الحضارة-المصرية

ثمن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بكوكب نقل المومياوات الملكية، مساء أمس السبت، من المتحف المصري لمتحف الحضارة، والذي نقلته أكثر من 400 قناة محلية وأجنبية، مؤكدا على أن هذه الاحتفالية سيتذكرها الشعوب على مر العصور المقبلة ولن تنسي من ذاكره العالم بأكمله.

محمود عصام: الشعب المصرى يستكمل خطى الأجداد

وأشار النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى أن هؤلاء الملوك العظماء جاهدوا في الماضي من أجلها والآن الشعب المصري يستكمل هذه الخطى ويقوم بالدفاع عنها والوقوف ضد قوى الشر والظلام.

محمود عصام: الحدث نقلة حضارية تضاف لتاريخ مصر

وأكد عضو مجلس النواب، محمود عصام، أن هذا الحدث نقلة حضارية تضاف لتاريخ مصر العظيم، فحفاوة استقبال موكب المومياوات دليل قاطع على مكانة الحضارة المصرية واحترام المصريين لملوكهم، وسعادتهم الكبيرة بسير هؤلاء الملوك القدامى في شوارع القاهرة.

وأضاف البرلماني، محمود عصام، أن هذا الحدث حقق طفرة جديدة لقطاع السياحة والآثار، فهناك شخصيات عدة مشاركة في هذا الحدث فضلا عن دعوة سفراء العرب وشخصيات عالمية ونجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم، مما كان له دور كبير وفرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية واجتذاب أنظار العالم للأماكن والثروات التي تمتلكها.

وكانت مصر قد استعرضت أمس حدثها التاريخي والاستثنائي، حيث تم نقل 22 ملك وملكة من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة فى مشهد مهيب تسلطت نحوه جميع أنظار العالم.