القباج تشهد اليوم احتفالية مؤسسة التثقيف الفكرى بيوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الاحتفال مجموعة من العروض الفنية التى يقدمها أبناء المؤسسة وهى عرض التنورة، وأوبريت الليلة الكبيرة. ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة.

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