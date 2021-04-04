لا صوت يعلو فوق صوت الملوك.. هاشتاج مصر تبهر العالم يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - "لا صوت يعلو فوق صوت الملوك" الحالة التي يعيشها المصريون منذ هى حالة مزيج بين الفخر والاعتزاز بالانتماء لأقدم حضارات التاريخ، خاصة بعد التنظيم الرائع الذى شهدته شوارع مصر لنقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.





"مصر تبهر العالم"، هاشتاج تصدّر ترند "تويتر" فى مصر بعد ساعات من انتهاء حفل نقل المومياوات، حيث عبّر المصريون عن فخرهم بمشاهد الحفل الذى جسَّد الحضارة المصرية الفرعونية بكاميرات متطورة لفتت انتباه العالم. وأبهرت احتفالية الموكب الملكى، لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة العالم أجمع، والتى نفذت بمستوى يليق مع الحضارة المصرية القديمة، وشهد حفل نقل المومياوات اهتمامًا عالميًّا بالموكب الفرعونى، وتم خلال الحدث عزف مقطوعة موسيقية مستمدة من النصوص الهيروغليفية، وهى مقتطفات من افتتاحية ترنيمة مهابة إيزيس.

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